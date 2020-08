O Barça confirma a contratação de Gustavo Maia

O Barcelona anunciou a contratação de Gustavo Maia, o jovem atacante deixa o São Paulo para jogar na equipe B do clube da 'Cidade Condal'.

Gustavo assina com o Barça até junho de 2025 e tem uma multa rescisória de 300 milhões de euros, que pode ser comparada as dos jogadores do time principal.

O Barça desembolsou cerca de 4,5 milhões de euros. Um milhão já havia sido pago para garantir prioridade sobre o atacante.