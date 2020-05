"O Barça de Guardiola era a essência do futebol"

Há datas que permanecem gravadas na mente. Não apenas quando você vence, mas também quando é derrotado.

Dimitar Berbatov disse à BetFair o que sentiu na final perdida da Liga dos Campeões em 2009 e 2011, ambos contra o Barça.

"Esse Barcelona foi o melhor time que eu já enfrentei. Eles eram a essência do futebol", disse o ex-jogador do Manchester United.

E é que, naquela época, a equipe liderada por Pep Guardiola tinha um arsenal na equipe: "Tinha grandes jogadores como Xavi ou Iniesta que trabalharam muito, tanto que fizeram Messi ainda melhor do que ele já era. Eles também se entendiam... é que eles eram um time incrível".

O Barcelona deixou o United de fora em 2009 e em 2011, embora nessa segunda ocasião, Berbatov não tenha entrado na equipe de Ferguson. "Foi decepcionante que ele tenha me deixado de fora, eu fazia gols de qualquer lugar do campo", ele olhou para trás.

Depois, Berbatov se referiu a Coutinho. "A rejeição do Bayern certamente pesará sobre sua cabeça. Vai ser difícil para ele aceitar, mas agora ele tem que ir a um clube que acredita nele, com um treinador que lhe dê confiança e permita que jogue regularmente", disse ele. .

"Era realmente necessário Coutinho assinar com o Barça? No Liverpool, ele estava jogando um grande jogo, mas certamente gostaria de jogar com Messi e Suárez. O Barça é o Barça", analisou.

Finalmente, ele deu sua opinião sobre a Liga dos Campeões, que será realizada em princípio em agosto. "O meu favorito é o Bayern, deve ser porque estou assistindo muito a Bundesliga. Estou impressionado com a qualidade do jogo deles. Embora haja também o Atalanta, que pode ser surpreendente. Ninguém os está levando a sério e me parece que isso possa ser possível sua arma", concluiu.