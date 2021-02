O Barça de Koeman se abala nos grandes jogos

O ano de 2021 começou com muita euforia na 'Can Barça' pelos resultados conquistados e o estilo de jogo demonstrado nas vitórias, mas essa boa fase pode estar escondendo algo grave.

Sem ir tão longe, nessa quarta-feira, o conjunto 'culé encarou o Sevilla na partida de ida da semifinal da Copa do Rei e acabou sendo derrotado pelo conjunto de Lopetegui que foi muito superior.

Essa derrota fez o barcelonismo reviver alguns fantasmas. Contra o Athletic, na final da Supercopa da Espanha, o time catalão deixou o título escapar na prorrogação.

Na Liga, os de Koeman perderam para o Atlético de Madrid no Wanda Metropolitano. A equipe de Simeone venceu por 1 a 0 graças a um gol de Carrasco.

No 'Clássico' não foi diferente. O Real Madrid saiu vitorioso do Camp Nou por 1-3 com gols de Valverde, Ramos e Modric.

Contra a Juventus, na partida de ida da fase de grupos contra a Juventus, os azulgranas venceram por 0-2 com uma bela atuação em Turim. Mas na volta, no Camp Nou, o time de Koeman foi derrotado pela 'Vecchia Signora' com dois gols de Cristiano Ronaldo.

Até aqui, o time de Ronald Koeman demonstrou em várias ocasiões que tem tem muita qualidade, mas acaba titubeando nos grandes jogos e dificilmente poderá lutar por um título nessa temporada.

Nesse contexto, a partida contra o Paris Saint-Germain pelas oitavas de final da Champions League preocupa bastante.