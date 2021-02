O Barça define o preço de Neto

Neto não aguenta mais. O brasileiro, que confiava que seria importante para o Barcelona, percebeu que não existe a possibilidade de superar Ter Stegen e ganhar um espaço no time titular de Ronald Koeman.

O goleiro, que já tinha pedido para deixar o clube na última janela, pensa em mudar de equipe em busca de minutos no próximo mercado europeu.

De acordo com o diário 'Marca', o clube catalão não pretende dificultar a saída e teria estipulado um preço pela liberação do camisa '13': cerca de 15 milhões de euros.

Na atual temporada, Neto disputou 999 jogos com a camisa do Barça divididos em 11 jogos. Substituiu Ter Stegen quando o alemão se machucou e atuou em alguns jogos da Copa do Rei, embora Koeman tenha optado pelo alemão na partida decisiva contra o Granada.