"O Barça deveria priorizar a permanência de Messi em vez de sair contratando"

Devido a crise financeira provocada pela pandemia do coronavírus, Rivaldo não acredita em grandes contratações na próxima janela de mercado. O embaixador de 'Betfair' se permitiu aconselhar a Joan Laporta, novo presidente 'culé'.

"Todos sabemos que o Barcelona se encontra numa situação financeira muito difícil que se agravou ainda mais com a pandemia, então, eu não sou muito a favor de sair contratando novos jogadores nessa fase", escreveu o jogador em sua coluna 'Dica do Rivaldo'.

"Em minha opinião, o Barcelona deveria apostar forte na manutenção de sua estrela Lionel Messi até porque Juan Laporta o conhece muito bem e poderá ter argumentos que outros não teriam", completou.

"Messi é um patrimônio do clube e com ele permanecendo todos os valores negociados em patrocínios, bilheteria, etc, acabam sendo inflacionados por sua enorme reputação mundial. Honestamente, acredito que o clube beneficiaria muito de manter sua estrela ao invés de o deixar sair para trazer novos jogadores que não sabemos se irão resultar com a camisa do Barcelona", concluiu.

O brasileiro aproveitou ainda para pedir a continuidade de Ronald Koeman para a próxima temporada: "Há rumores circulando na imprensa espanhola de que Juan Laporta é um admirador do técnico do RB Leipzig Julian Naglesmann e pode estar considerando uma troca de técnico no final da temporada. Sinceramente, eu penso que seria um erro e algo injusto para o Koeman pois ele vem fazendo um bom trabalho em circunstâncias muito difíceis. O importante é dar confiança para o atual técnico que está desenvolvendo um trabalho meritório", disse o pentacampeão mundial.

Por último, Rivaldo ainda falou sobre a possível volta de Cristiano ao Real Madrid. "Caso as coisas não corressem bem e o clube não tivesse sucesso no seu retorno, até mesmo sua imagem de ídolo poderia sair um pouco tocada, então, com certeza que um possível retorno ao Madrid iria conter alguma dose de risco", analisou.