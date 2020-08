O Barça divulga um positivo para COVID-19 no seu elenco

O Barcelona anunciou nessa quarta-feira por meio de um comunicado oficial que um dos seus nove jogadores que realizam a pré-temporada testou positivo para coronavírus.

O clube catalão assegurou que esse membro da equipe passa bem, já que não apresenta sintomas e está isolado em sua casa como determina o protocolo sanitário.

O jogador infectado está entre os nove que realizaram exames na última terça-feira. São eles Pedri, Trincão, Matheus Fernandes, Todibo, Wagué, Aleñá, Rafinha, Miranda e Oriol Busquets.

O clube deixa claro que as autoridades espanholas foram informadas e que as pessoas que tiveram contato com o atleta já foram identificadas. É bom deixar claro que os relacionados para a partida contra o Bayern em Lisboa não tiveram contato com esse jogador e deram negativo nos testes realizados pela UEFA.

"Após os testes de PCR conduzidos na tarde desta terça-feira no grupo de nove jogadores que devem começar a pré-temporada hoje (quarta-feira), um deles apresentou resultado positivo para Covid-19 . O jogador não apresenta sintomas, está bem de saúde e foi colocado em quarentena em sua casa. O clube relatou o assunto às autoridades esportivas e de saúde relevantes. Todas as pessoas que estiveram em contato com o jogador foram rastreadas para realizar os testes de PCR correspondentes", diz a nota do clube.