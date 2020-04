O Barça economizará 24 milhões em salários dos jogadores

O Barcelona chegou a um acordo com o seu elenco para uma redução salarial de 70% enquanto durasse a quarentena. Com a volta dos treinamentos individuais programada para o dia 4 de maio, esse contrato chega ao fim.

De acordo com o diário 'AS', o conjunto azulgrana teria aconomizado um total de 24 milhões de euros só com os salários dos jogadores do time principal, algo em torno ao 9.9% do salário total do elenco por temporada.

O clube já prepara o retorno aos treinamentos para a próxima segunda-feira. Os jogadores foram vigiados de perto pelos preparadores físicos para chegarem em plena forma na 'pré-temporada'.

Ainda de acordo com a citada fonte, os jogadores não podem superar os dois quilos do seu peso ideal, mesmo após seis semanas de confinamento.