O Barça escapa do último vexame de 2020

Esse ano foi bastante complicado para o Barcelona dentro e fora de campo. A instabilidade política teve reflexo dentro de campo e os resultados não vieram.

Hoje, o clube catalão fez a sua última partida em 2020 e o que a torcida espera é que o futebol de 2021 seja muito superior ao que foi apresentado até aqui.

O clube comandado por Ronald Koeman precisava da vitória para colar na briga pelo G4 e recebia um Eibar desesperado por fugir da zona da degola.

Com Leo Messi e outros nomes importantes apenas nas arquibancadas o time encontrou sérias dificuldades. No entanto, tudo poderia ter sido diferente se Braithwaite tivesse aproveitado uma cobrança de pênalti aos 7 minutos.

Após cobrança de escanteio, Araujo foi chutado por Bigas dentro da área, e após revisão do VAR, o árbitro marcou a penalidade. O dinamarquês foi para a cobrança, mas mandou direto para fora.

Hoje o camisa '9' deve ter acordado com o pé esquerdo, porque aos 24' teve um gol anulado. O atacante recebeu de Junior Firpo um cruzamento na medida para chegar empurrrando para as redes, mas o VAR entrou em ação e apontou uma posição irregular sua.

O Eibar cresceu na partida e também foi criando as suas aportunidades. O conjunto do País Vasco não se intimidou, e já no segundo recebeu um verdadeiro presente da zaga azulgrana.

O zagueiro Araujo falhou de forma bizarra, a bola ficou com Kike, que avançou com liberdade e bateu na saída de Ter Stegen para abrir o placar.

Dez minutos depois, após mudanças significativas promovidas por Ronald Koeman, o Barcelona chegou ao empate. Firpo fez o cruzamento e a bola chegou até Dembélé, que bateu de chapa no cantinho do goleiro.

Nos minutos finais, o Barcelona ainda foi para cima, pressionou, tentou a virada, mas não dava tempo para mais nada. O suficiente para evitar o último vexame do ano.

Com o resultado o Barcelona encerra 2020 na sexta colocação de LaLiga com 26 pontos conquistados e pode ver os seus rivais pelo título ampliarem a vantagem. Já o Eibar é o atual 14º com 16 pontos.

Na próxima rodada, o Barcelona visita o Huesca (19º), enquanto o Eibar recebe o Granada (7º), ambos jogos no dia 3 de janeiro.