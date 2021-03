"O Barça está jogando muito melhor, mostrando atitude e confiança"

Rivaldo, ex-barcelonista e atual embaixador da casa de apostas 'Betfair', analiou o atual momento do Barcelona após a eliminação na Champions League.

O ex-jogador começou falando sobre a eleição do novo presidente: "Juan Laporta acabou eleito presidente do Barcelona e isso pode reacender a esperança do clube e torcedores de que o Messi possa ficar e renovar por mais algum tempo", escreveu na sua coluna semanal, 'Dicas do Rivaldo'.

"Eu digo isso porque Laporta e Messi se conhecem muito bem e o atacante argentino conquistou muitos títulos coletivos e individuais aquando da primeira passagem de Laporta pelo clube, então, com certeza ele estará agora mais predisposto a conversar com o clube no sentido de tentarem entrar em um acordo", completou.

"Claro, se ele já tiver algo acordado com outro clube - como Manchester City ou PSG - tudo fica mais difícil, porém oficialmente nada se sabe, então, tudo pode ainda acontecer até ao verão e com Laporta suas chances de permanecer no clube aumentam consideravelmente", concluiu.

Sobre o resultado da Champions, Rivaldo tentou encontrar um lado positivo na eliminação: "Tal como eu tinha mencionado na semana anterior, seria quase impossível ao Barcelona reverter a eliminatória contra o PSG em Paris, porém o time chegava em boa forma e tinha a oportunidade de limpar sua imagem na partida de volta. E foi exatamente isso que sucedeu com o Barcelona tendo uma excelente atuação que até me levou a pensar durante o primeiro tempo de que ainda poderia ser possível uma remontada", avaliou.

"O Barcelona está fora da Liga dos Campeões por conta daquela fraca atuação no Camp Nou no jogo de ida contra o PSG, mas atualmente o time está jogando muito melhor e mostrando grande atitude e confiança dentro de campo, então, é preciso acreditar que ainda há títulos pra conquistar na temporada".

"Com a final da Copa do Rei assegurada e o Atlético Madrid somente com seis pontos no topo da La Liga, o Barça ainda tem duas taças ao seu alcance e eu acredito que existem boas possibilidades de o time conseguir comemorar no final", finalizou.