O Barça iniciará os trabalhos pela renovação de Messi

Faltam apenas 13 meses para o contrato de Messi com o Barcelona expirar. Apesar da existência de uma cláusula para sair grátis, o clube não está preocupado e pensa em sua renovação.

De acordo com o 'El Partidazo de COPE', o conjunto azulgrana começará a trabalhar na renovação de Leo Messi a partir da próxima semana, justamente quando a bola volta a rolar na Espanha.

A citada fonte afirma que a famosa cláusula que pode tirar Messi do Barcelona a qualquer momento vence no próximo dia 10, mas apesar disso o clube tem total confiança no argentino.

Nesse momento, o que realmente preocupa o clube é a lesão de Messi, que pode tirá-lo da partida de volta contra o Mallorca na próxima semana.