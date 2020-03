O Barça já tem data para voltar aos treinos

LaLiga e Federação Espanhol de Futebol chegaram a um acordo e anunciaram a suspensão indefinida do futebol espanhol, após o governo ampliar o período de quarentena.

Enquanto isso, os jogadores trabalham duro desde suas casa com o objetivo de não perder o condicionamente físico. No entanto, especialistas apontam que isso não é suficiente para atletas de elite.

Diante disso, o dário 'AS' o Barcelona trabalha com o dia 27 de abril marcado no calendário. Essa seria a data que o clube voltaria aos trabalhos com todo o grupo, antes do retorno da competição.

É claro que se trata de uma previsão otimista, já que tudo vai depender de como a pandemia evolui.