"O Barça? Lautaro deve ficar mais dois ou três anos"

Há muitas vozes que falam de uma possível transferência de Lautaro Martínez para o Barcelona, ​​mas também há quem a desencoraje, como é o caso de Hernán Crespo.

O ex-atacante da equipe italiana recomendou a Lautaro que ele esperasse antes de partir para o Barcelona. E é que Crespo quer que seu compatriota continue em Milão.

"Eu adoraria que ele ficasse por mil razões. Ele está em um time grande e passar dois ou três anos assim é bom. Você tem que viver com a pressão de ter que jogar nesse nível o tempo todo. Você precisa de um equilíbrio que só é possível se ficar no mesmo lugar", disse Crespo em uma live no Instagram com 'Goal'.

Apesar das palavras, Crespo não quer cortar as asas de Lautaro, e pede paciência. "Ele está em um clube que está crescendo, que está construindo bases sólidas para dar o salto. Em pouco tempo será a Inter que todos lembramos e não a que era a sétima. E é bom fazer parte disso. Se o Barcelona vier e pagar a cláusula, é outra história ", acrescentou Crespo.

O argentino também falou do impacto que pode ter na 'Albiceleste'. "Parece-me que seria bom permanecer nesse sentido. Ele é jovem e sofreu muitas mudanças. Este foi seu primeiro ano como titular, ele ganhou e a temporada nem sequer terminou. Ninguém esperava que ele pudesse ser o '9', mas ele apareceu e foi bárbaro", condenado.

O Barcelona terá dificuldades em conseguir Lautaro Martínez. A recusa da Inter de deixá-lo sair facilmente foi acompanhada nas últimas horas pela interferência do PSG em levar o atacante.