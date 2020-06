"O Barça? Minha esposa me perguntou se eu tinha uma amante"

Martin Braithwaite foi a opção escolhida pelo Barcelona para encarar as baixas de Luis Suárez e Dembélé até o final da temporada. O dinamarquês deixou o Leganés e disputou três partidas pelo Barça, uma delas como titular.

Em uma entrevista concedida ao jornal 'Daily Mail', Braithwaite revelou como foram os momentos prévios a sua contratação pelo Barcelona.

"Eu não contei a ninguém. Senti que, se a minha esposa não fosse a primeira pessoa a quem eu contasse, seria uma falta de respeito, porque nós temos uma vida juntos. Mas eu sabia que a minha mulher sentia que algo estava acontecendo, porque eu recebia muitas chamadas, saía sorrateiramente de casa e estava frio lá fora", explicou.

Todas as negociações foram realizadas em segredo e a sua esposa, Anne-Laure Louis ficou muito desconfiada. "A minha mulher quase perguntou se eu tinha uma amante", revelou Braithwaite entre risos.

"Eu pensei: oh, me***. Me sentei junto dela nessa noite e disse: “tenho que te contar uma coisa”. E ela: “eu sei o que você vai dizer...”. No final, ela não imaginava isso.