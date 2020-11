O Barça não está sozinho: Real Madrid e Inter também querem Wijnaldum

Georginio Wijnaldum tem sido o objeto de desejo de Ronald Koeman desde que ele assumiu o banco do Barcelona. As deficiências econômicas impossibilitaram o fechamento da assinatura no verão, mas a intenção do Barça é encerrá-la em janeiro.

Lembre-se de que Wijnaldum termina seu contrato em 30 de junho de 2021, portanto, ele poderia fechar um pré-acordo com qualquer equipe a partir de janeiro. Ou se o Liverpool não conseguir renová-lo e nem quiser que ele saia de graça, ele pode sair para uma transferência menor.

Aos 30 anos, o holandês é um meio-campista amplamente reconhecido na Europa por seus sólidos cinco anos no Liverpool, no qual está prestes a completar 200 jogos. Nessas condições, Wijnaldum é um pretendente e o Barça está longe de estar sozinho na luta por ele.

Na verdade, esta semana, o 'Corriere dello Sport' aponta que existem mais dois gigantes europeus atrás do rastro de Georginio Wijnaldum. Estes seriam tanto o Real Madrid quanto a Inter de Milão.

A informação, que também é ecoada pelo jornal catalão 'Sport', explica que ambas as entidades estariam dispostas a colocar um contrato em cima da mesa para assinar com o jogador no ano seguinte como agente livre, já que a opção de tirá-lo em janeiro parece ser mais complicado.

E este é precisamente o caminho que o Barça quer seguir. Semanas atrás, Ronald Koeman pediu novamente ao conselho do Barça para realizar esta assinatura, embora o atual Conselho de Administração não tivesse o poder para tal negociação.