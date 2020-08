O Barça não estava sozinho no Estádio da Luz

Vários torcedores portugueses reuniram-se à porta do Estádio da Luz, em Lisboa, para testemunhar a chegada do Barcelona, ​​a pouco menos de duas horas do fim do confronto das quartas de final da Liga dos Campeões entre o Barça e o Bayern de Munique.

"Messi é o melhor do Mundo", gritou um grupo de fãs portugueses, enquanto alguns jovens lisboetas esclareceram que também vieram ao estádio para apoiar Sergi Roberto.

Lamentaram não poder desfrutar da festa do futebol dentro do estádio, embora tenham ficado satisfeitos por, pelo menos, terem visto a chegada dos jogadores no ônibus oficial.

15 minutos depois depois, os fãs de futebol, cercados por um cordão policial de isolamento, puderam ver a chegada do ônibus do Bayern de Munique.

Ao contrário dos dois jogos anteriores em que se enfrentaram Atalanta e PSG e RB Leipzig e Atlético, desta vez houve muita animação no exterior, apesar das restrições devido à pandemia do COVID-19.