O Barça observa Bruno Guimarães

Apenas cinco partidas depois da sua chegada, Bruno Guimarães conseguiu seu espaço no Olympique de Lyon e se mostrou importante para time.

Por muito pouco o Atlético de Madrid não ficou com os seus serviços, mas o projeto liderado por Juninho Pernambucano o convenceu a optar por Lyon e não por Madri.

De acordo com informações do diário 'AS', o jogador está no radar Barcelona. Um movimento estranho, já que o clube catalão comprou Matheus Fernandes, que joga na mesma posição.

A chegada de Bruno à França foi espetacular e nos cinco jogos que disputou até aqui, teve grandes atuações. Foi três vezes eleito o melhor jogador em campo pelos torcedores e o seu rendimento chamou atenção do Barça.