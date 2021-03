O Barça observa um talento uruguaio: Nicolás Siri

Nicolás Siri se converteu na grande esperança do Danubio. Fez a sua estreia em 2020 e, desde então, não parou de evoluir. Nessa temporada já soma quatro gols em seis partidas. E tem apenas 16 anos.

Sua explosão chamou atenção do Barcelona. De acordo com o jornal 'Mundo Deportivo', os olheiros do Barça acompanham de perto os passo do atacante uruguaio.

Essa não é a primeira vez que o Barça busca jovens promessas no país charrúa. Santi Bueno e Ronald Araujo vieram de lá e agora os 'culés' pretendem repetir essa fórmula.

No entanto, a citada fonte destaca que o Barça terá que esperar, já que o futebol espanhol só permitiria a chegada de Siri quando ele completasse 18 anos.