O Barça pensa em Koundé, alvo do Real Madrid

O Barça tenta uma reestruturação depois de tudo o que aconteceu na última temporada. Para isso, o clube tenta atender alguns dos pedidos de Ronald Koeman, mas não é tão simples assim.

Em relação a defesa muito se fala em Eric García e de uma alternativa como De Vrij, mas agora surge também o nome de Koundé, zagueiro francês do Sevilla.

O jovem ganhou a confiança de Julen Lopetegui e as suas boas atuações chamaram a atenção dos gigantes. Isso é que aponta o jornal 'Mundo Deportivo', que garante que o jogador está na mira do Barça para o futuro.

Os números falam muito bem o zagueiro. Marcou dois gols e deu uma assistência após 40 jogos com a camisa do Sevilla. Cifras que o colocaram também no radar do Real Madrid.