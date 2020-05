O Barça pode contratar Lautaro com um ERTE?

Lautaro Martínez está ganhando cor azulgrana, mas bem devagar. A negociação é complicada ao mesmo tempo que lenta e também não exige muita pressa, principalmente em tempos de crise.

O diário 'Sport' já avisou que existe uma lista de seis jogadores que o Barcelona forneceu ao clube italiano para que escolha qual deles entrarão na operação por Lautaro.

A dúvida está em se o Barça poderá realizar grandes contratações em meio a um ERTE (Expediente Temporário de Regularização de Emprego) no clube. O ERTE é uma forma de proteger o emprego, já que esse funcionários seriam pagos peloe Estado, até que a situação financeira se normalize.

De acordo com o diário 'AS', o Barça tem uma resposta positiva para essa pergunta. Já que o ERTE foi aplicado em muitos setores do clube, mas não ao time princial. Por ai poderia acontecer a contratação de Lautaro.

O acordo pelo atacante poderia chegar aos 60 milhões de euros mais dois jogadores, sendo esse um movimento fiscalizado pelo governo devido ao ERTE, que afetou 309 dos 450 empregados do clube.