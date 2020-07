O Barça prepara uma blindagem milionária para Ansu Fati

Apesar de ter apenas 17 anos, Ansu Fati é um dos principais jovens talentos do mundo do futebol. Os passos do atacante são seguidos de perto pelos gigantes.

O Barça sabe que vários clubes estão interessados no seu futebol e resolveu se proteger. O jornal 'Sport' dessa sexta-feira traz na sua capa uma 'blindagem milionária' dos azulgranas ao seu jogador.

Como medida de proteção, o clube pretende executar o quanto antes o seu contrato profissional (assim que completar 18 anos), garantir seu espaço no time principal e aumentar a sua multa rescisória.

O valor da multa passará de 170 milhões para 300 em bem pouco tempo. É bom lembrar que no último mês de dezembro, Ansu Fati renovou até 30 de junho de 2022, suas condições salariais melhoraram e a multa também aumentou.