O Barça prepara uma dura punição a Messi por faltar o treino

A confusão entre Barcelona e Leo Messi parece não ter fim. O episódio mais recente dá conta de que o argentino não treinará com a equipe, já que não realizou os testes PCR de coronavírus, e o clube poderia aplicar uma multa exemplar ao seu camisa '10'.

De acordo com o convênio Liga-AFE o jogador poderia sofrer uma falta grave e receber uma punição de entre 11 e 30 dias sem salário ou uma multa de 25% do seu salário mensal, aponta o diário 'Marca'.

Claro, para isso seria preciso considerar que Leo Messi continua fazendo parte do elenco do Barcelona, algo que Leo não enxerga dessa forma. Para o argentino, a ruptura é total, não se considera mais jogador do clube e por isso não poderia ser punido.

Segundo a fonte anteriormente citada, o Barcelona ainda não pensa em tomar tais medidas e tenta acalmar os ânimos com o objetivo de convercer o '10' a ficar.

Essa semana será marcada pela reunião entre Bartomeu e Jorge Messi, pai e agente do jogador, que poderia determinar algumas coisas. Até então, Leo corre o risco de ser punido.