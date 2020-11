O Barça quer Dani Olmo, seja quem for o presidente

Dani Olmo fez as malas com 16 anos e abandonou La Masia com destino ao Dinamo Zagreb, onde terminou a sua formação como jogador e se tornou peça fundamental.

Rapidamente chamou atenção e chegou a uma das gandes ligas da Europa, a Bundesliga onde defende as cores do RB Leipzig. Mas os rumores o recolocam na mira do Barça.

Segundo o diário 'AS', Dani Olmo continua sendo o objeto de desejo do clube catalão independentemente do seu próximo presidente, já que Josep Maria Bartomeu deixou o cargo.

O meia apareceu nas útimas convocações de Luis Enrique para a Seleção Espanhola e já deu a entender que gostaria de jogar no Barça, mesmo se sentindo muito a vontade na Alemanha.