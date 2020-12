O Barça quer Felipe como substituto de Piqué

Piqué ficará afastado dos gramados por vários meses e Ronald Koeman ficou com poucas opções para a defesa, por isso o clube deve se esforçar para contratar algum nome para o seu sistema defensivo.

Com a necessidade de reduzir a massa salarial parece complicado que clube consiga trazer Depay, o desejo de Koeman, e um ou dois zagueiros. Atualmente, Eric García seria um dos escolhidos.

O diário 'AS informou nessa terça-feira que o Barcelona continua revirando o mercado e teria colocado os olhos em Felipe, zagueiro do Atlético de Madrid.

O clube catalão sabe do potencial do brasileiro e viu que ele não está recebendo tantos minutos com Simeone nessa temporada. No entanto, o time da capital espanhola parece não ter a intenção de vender o zagueiro.

Até o momento, Felipe acumula 580 minutos na temporada, dividido em nove partidas, sendo seis delas como titular.