O Barça quer Maxi Gómez como seu novo 'Suárez'

Ainda atordoado pelas últimas notícias, o Barcelona vai tentando planejar a próxima temporada. Nessa quarta-feira foi a apresentação de Francisco Trincão.

A saída de Luis Suárez deixa um vazio que o clube precisa preencher. O Barça quer um centroavante e, pensa na possibilidade de contratar Maxi Gómez.

De acordo com a 'SER Deportivos' de Valência, o Barcelona teria entrado em contato com o entorno do jogador para sondar os valores de uma possível contratação.

O jogador, que também tem pretendentes na Premier League, não é intransferível, já que o seu rendimento na última temporada foi bastante irregular.

Maxi Gómez disputou 43 partidas com o time 'che', marcou dez gols e deu três assistências. No Celta, onde jogou por duas temporadas, foi bem melhor. Em 75 jogos, marcou 30 gols e deu oito assistências.

O Valência pagou 15 milhões de euros por seus serviços e aceitaria um valor parecido por sua liberação. Aos 24 anos, o Barça acredita que essa é uma boa aposta.