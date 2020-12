Passou pela Espanha durante a sua época como treinador, mas Antal Dunai, como jogador, não saiu do seu país, a Hungria. Por ocasião do contexto da partida entre Ferencváros e Barcelona, ​​ele falou um pouco sobre a história do futebol no país.

"Ferencváros e Barça? As duas equipes queriam me contratar. Primeiro, Ferencváros, duas vezes. Antes de ir para o Pecs e antes de decidir pelo Ujpest. Foi uma pena, porque meu companheiro de equipe Florian Albert jogou lá", disse ele.

"E então o Barcelona me queria. Kubala sempre me disse que queria me levar, que um atacante que tivesse a habilidade de fazer gols poderia fazer em qualquer time", acrescentou Dunai.

E também revelou porque não escolheu o clube 'culé': “Não podíamos deixar a Hungria por motivos políticos. Se você fugisse, tinha que ficar um ano sem jogar e aí eles se esqueceriam de você, te apagariam de todos os lugares. E eu tinha família. Não ousei. Com o Ujpest, vencemos sete ligas seguidas, levantei uma Chuteira de Prata e uma Chuteira de Bronze e vencemos o Gamper de 1970 no Camp Nou. Para nós foi uma grande vitória. Tenho certeza de que poderia ter jogado na Espanha ou em outro país".