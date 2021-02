O Barça realizou uma sessão de recuperação após a derrota em Sevilla

O elenco do Barcelona realizou um trabalho de recuperação nessa quinta-feira, após perder para o Sevilla por 2 a 0 na partida de ida das semifinais da Copa do Rei.

Os jogadores titulares trabalharam a magem dos demais, que desempenharam exercícios de maior intensidade na 'Ciudad Deportiva Johan Cruyff'.

Com o jogo de volta da Copa do Rei marcado somento para o próximo mês, o time catalão já pensa no próximo duelo contra o Alavés, por LaLiga.

Os 'culés' voltam ao trabalho nessa sexta-feira as 12h (horário local) no CT Sant Joan Despí.