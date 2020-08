O Barça recusa 60 milhões por Trincão

Trincão é um jogador muito jovem com o potencial para conquistar grandes coisas com o barça, clube que o contratou no início de 2020 por 31 milhões.

O curioso desse caso é que apenas sete meses depois, o conjunto azulgrana poderia vendê-lo por praticamente o dobro do que custou.

O jornal 'Sport', em sua capa dessa segunda-feira, informa que um clube da Premier League teria oferecido aos 'culés' 60 milhões de euros pela joia portuguesa.

De acordo com a citada fonte, o Barcelona não pensou duas vezes e recusou a oferta, já que o barcelonismo conta com ele. O próprio Trincão disse em declarações ao clube que pretende ganhar muito títulos no Camp Nou.