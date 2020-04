O Barça se interessa por Jonathan David

Tem apenas 20 anos, mas já começa a ser veículado aos grandes clubes da Europa. Jonathan David entrou com tudo na elite do futebol belga, e isso poderia ser traduzido em um grande contrato nesse verão.

A Premier está interessada no talento do canadense, mas não só os ingleses. O Barcelona também, de acordo com o 'Mundo Deportivo'. Com 37 gols em 83 partidas disputadas pelo Gent em uma temporada e meia, aponta como uma grande promessa.

Segundo a citada fonte, o Barcelona estaria disposto a desembolsar 25 milhões de euros no atacante, embora seu atual valor de mercado seja superior aos 30.