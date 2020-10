"O Barça sempre será minha casa, mas no Getafe sou feliz"

Depois de se formar na base do Barcelona e fazer sua estreia com a primeira equipe, Marc Cucurella foi forçado a encerrar sua estadia no Camp Nou devido à falta de oportunidades, e decidiu assinar até 2024 com o Getafe.

Em comunicado concedido ao programa 'Tu Diràs', do 'RAC1', o meia-esquerdo de 22 anos respondeu em alto e bom som sobre a possibilidade de um dia voltar ao território do Barça.

“O Barça será sempre a minha casa e todos gostam de voltar à casa. Seria um passo importante. Estive lá durante muitos anos e o meu desejo era ter sucesso no Camp Nou. Se um dia surgisse a oportunidade, veríamos. Por enquanto estou feliz no Getafe, crescendo, que é o importante", disse o internacional espanhol.

Além disso, explicou o motivo pelo qual decidiu deixar o Barça: “Deixar ou não o Barça é uma decisão de cada um, mas penso que um jogador amadurece tendo minutos. Se não jogar, é muito difícil crescer e convencer os treinadores. No final, você cresce e mostra o que você vale e quem você é jogando partidas".

Por fim, Cucurella falou sobre a grande atuação de Ansu Fati: “Que sendo tão jovem fazendo o que está fazendo, marcando gols e dando esse nível de jogo, é espetacular. Poucos jogadores conseguem e espero que continue assim por muitos anos, porque significará que nos dará muitas alegrias".