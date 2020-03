"O Barça? Tenho a sensação de que o interesse não foi muito sério"

Seis anos na categoria de base do Barcelona passou Dani Olmo antes de partir para a Croácia. Em Zagreb, ele fez seu nome e, perto dos 22 anos, assinou contrato com o RB Leipzig, um dos times mais fortes da Alemanha e já nas quartas de final da Liga dos Campeões.

Durante vários meses, o ponta esteve ligado ao Barcelona, ​​mas o interesse 'culé' não se concretizou. "Recebi várias ofertas, não apenas da Espanha, mas também da Itália e da Inglaterra. Mas o RB Leipzig foi o time que mais apostou. O diretor de esportes veio me ver em Zagreb e o treinador me ligou para expressar seu interesse, porque ele queria que eu fizesse parte da equipe. O projeto que eles me ofereceram não foi dado por nenhuma outra equipe. Foi assim que senti e decidi que era a melhor opção. Estou certo sobre o caminho que quero seguir e o que tenho que fazer para alcançá-lo", disse ele.

O Milan também o sondou. Sobre Barcelona, ​​ele disse: "Essa questão é controlada por meu representante e meu pai. Mas tenho a impressão de que não era um interesse muito sério". E fornece detalhes de por que nada se materializou. "Eles conversaram com meus agentes em novembro como se quisessem fazer isso muito rapidamente, mas depois adiaram tudo por um motivo ou outro. E assim, até o final de janeiro, eles me pediram para esperar quando já estava quase tudo certo com o RB Leipzig, então eu já havia me comprometido, porque queria ir para uma equipe que tinha um projeto no presente e futuro para mim. O Leipzig me ofereceu isso e as outras equipes, não. Fomos para a equipe que insistiu e mostrou mais que me queria", disse o jogador de futebol.

Dani Olmo jogou cinco jogos na equipe alemã, dois como titular, embora, nos últimos tempos, ele não tenha participado das escalações de Julian Nagelsmann. "Não tive continuidade de meia-ponta ou ponta, que é onde mais posso contribuir, embora esteja sempre e esteja à disposição da equipe e do técnico. Não sei o que aconteceu, mas sei que vim aqui para jogar e continuarei trabalhando para convencer", disse ele.