"O Barça tentou nos passar a perna por Rodrygo"

Em declarações ao 'Blog Soul Santista', José Carlos Peres, presidente do Santos, revelou que o Barcelona tentou a contratação de Rodrygo muito antes do Real Madrid.

Ao que parece, os azulgranas ofereceram 29 milhões de euros pelo jovem atacante brasileiro, que finalmente, terminou se vestindo de branco por 54 milhões.

“Quando eu estava negociando o Rodrygo, Barcelona veio com o gerente geral. Ofereceram 29 milhões de euros, falaram que chegaram na exaustão. Falaram em 29 e liberar os 4,5 milhões em 30 ou 60 dias. Juntamos isso no processo. Tentaram me passar a perna, mas não me passaram. Tive paciência e trouxe 54 milhões de euros para o Santos. Falo que temos que ser goleiros no clube, defender em primeiro lugar. Todos passam, mas o clube permanece. Entre gostos pessoais e instituição, sou a instituição. Isso me custa caro, falam que brigo com todos. Não brigo com ninguém, brigo pelo Santos”, disse Peres.

“A turma fala dos processos na Fifa contra a gente, mas ninguém fala do que temos para receber. Temos 10 milhões de euros na Fifa pelo caso do Barcelona com o Neymar. A transação do Gabigol para o Flamengo, 4% sobre ela. E temos também a dívida de 4,5 milhões de euros do Barcelona pelo jogo que não foi feito. Entramos na Fifa e na Espanha, por uma equipe de advogados. Eles não queriam fazer, quando entregamos para os advogados quiseram fazer o jogo. Falei para marcar, queriam março. Falei que não dava, temos Campeonato Paulista e início de Libertadores. E em janeiro não dava para eles. Criam problema, mas terão de pagar. Está no prazo”, completou.