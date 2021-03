O Barça torce para o Atlético: ganhará dois milhões se Suárez passar de fase

A saída de Luis Suárez do Barcelona para o Atlético de Madrid ainda gera muitas críticas. O clube azulgrana, no entanto, continua atento a evolução do uruguaio na temporada, especialmente na Champions.

Os azulgranas estão bem interessados no que irá acontecer nessa quarta-feira em Stamford Bridge, onde Chelsea e Atlético se enfrentam em busca de uma vaga nas quartas de final da UCL.

O diário 'AS' recordou que, se o conjunto 'colchonero' avançar na competição, o Barça receberá mais dois milhões de euros em variáveis por Luis Suárez.

Todo mundo ganha se o Atlético bater o Chelsea. O Barcelona recebe esse valor acima mencionado e o Atlético fatura cerca de 10,5 milhões da UEFA.