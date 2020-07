O Barça tranquiliza Griezmann: "Contamos com você"

A relação tensa entre Setién e Griezmann alimentou todo tipo de especulação sobre o futuro do 'Pequeno Príncipe'. Algumas pessoas já o vêem fora do Camp Nou.

Mas a diretoria do FC Barcelona está encantada com o francês. Isso teria sido relatado a Griezmann, de acordo com o 'L'Équipe'.

O veículo francês afirma que Eric Abidal teria falado com a irmã e representante do atacante. Isso lhe deu uma mensagem clara sobre a situação do atacante: "Contamos com Griezmann".

No Barça, querem que eu continue. Contam com ele para o futuro. É uma peça importante no projeto a curto e longo prazo.

Com essas palavras, quiseram afastar certas informações que garantiam que o clube já estivesse trabalhando na sua saída. Segundo a imprensa italiana, o Barça o teria oferecido à Juventus.

Griezmann não gostou de ser reserva nas últimas partidas. Contra o Villarreal, foi o seu melhor dia como 'culé'. E esse é o 'Pequeno Príncipe' que eles querem ver no Barcelona por muito, muito tempo.