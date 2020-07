O Barça vai precisar de um secador maior para parar esse Real

Quem para esse Real Madrid pós-quarentena? Mesmo mostrando cansaço com a maratona de jogos, o time 'merengue' continua invicto e somando pontos importantes.

Para tentar evitar o desgaste, Zidane promoveu algumas mudanças no time titular contra o Athletic. Rodrygo e Asensio entraram no ataque, enquanto Modric completava o meio de campo.

As mudanças não foram tão interessantes assim, já que a equipe demorou bastente para entrar no jogo. Do lado do Athletic, força máxima contra o líder.

O jogo começou muito estudado, nenhuma equipe marcava sob pressão, mas tampouco dava espaço. Tanto que a primeira oportunidade clara de gol só chegou aos 16 minutos, na boa cabeçada de Raul Garcia, que exigiu a defesa de Courtois.

Em outra jogada pela esquerda - parecia que o Athletic havia encontrado o caminho nas costas de Marcelo - Willans partiu em velocidade do jeito que ele gosta, mas quando já estava com Courtois na mira, acabou sendo desarmado por Militão de forma precisa!

O Real respondeu com Rodrygo, Asensio cruzou na área, a bola quicou e passou por Benzema, mas Rodrygo chegou cabeceando no segundo pau e mandou para fora.

Já na reta final do primeiro tempo, outra boa oportunidade para o Real, desta vez, com 'KB9'. Asensio fEz o cruzamento, o atacante francês deu uma casquinha na bola e errou o alvo por muito pouco.

Na etapa final o Real ensaiva uma pressão, até que aos 70 minutos, Marcelo caiu dentro da área em uma disputa com Dani Garcia, em um primeiro momento o árbitro mandou seguir, mas logo foi avisado pelo VAR. O juiz foi até o monitor rever a jogada e voltou marcando a penalidade a favor do Real. Sergio Ramos foi para a cobrança, o goleiro até acertou o canto, mas não conseguiu a defesa.

O time 'merengue' ainda teve a chance de ampliar o marcador. De pé em pé o Real Madrid chegou na área e Benzema bateu forte para a importante defesa do goleiro do Athletic. Mas o placar não mudou. A pressão ficou toda para o Barça, que além de vencer terá que secar muito esse Real de 'Zizou'.

Com a vitória o time de Zidane amplia a sua vantagem na liderança alcançando os 77 pontos, sete a mais que o Barcelona, que entra em campo logo mais contra o Villarreal. Já o Athletic continua na em 8º com 48 pontos.

Na próxima rodada o Real Madrid recebe a visita do Alavés (15º), enquanto o Athletic encara outra pedreira, o Sevilla (4º).