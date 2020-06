"O Barça vai se arrepender de ter entregue Kubo de bandeja ao Real"

Kubo saiu das categorias de base do Barcleona, mas agora pertence ao Real Madrid. Atualmente está emprestado ao Mallorca e a cada dia mostra mais a sua qualidade. Joan Vilà, um dos descobridores do talento do japonês falou sobre ele em entrevista ao diário 'AS'.

"Um técnico da casa, Óscar Hernández, fez em 2009 um informe sobre o jogador no Japão. Explicava que havia encontrado um jogador diferente, muito inteligente e com um grande talento", disse.

"Vamos nos arrepender de ter deixado o Kubo de bandeja para o Real Madrid. É um erro impróprio de um clube como o Barcelona. Deixar escapar um talento assim é gravíssimo, ainda pior por se tratar de um atacante, que normalmente é uma posição muito cobiçada no mercado", analisou Joan

"Quando penso nisso me sinto impotente. Dois garotos da casa, 'culés' da gema, atacantes, com um grande talento, teus a praticamente custo zero, e você deixa um escapar. Estamos falando de dois jogadores dominadores, que vão ser referência nas suas equipas muito em breve. Vão ser os dois dos melhores jogadores do mundo na próxima década", completou.