O Barça volta com 45% da sua melhor forma física

Os jogadores do Barcelona fizeram os deveres de casa nessa quarentena. De acordo com o diário 'AS', os azulgranas chegaram para o primeiro treino com 40-45% da sua capacidade física.

As estimativas por parte da comissão técnica eram de que os jogadores perderiam entre 65 e 70% das suas capacidades antes da retomada da competição.

No entanto, a citada fonte informa que os jogadores subiram de peso, em média, 0,5 e 1,3 quilos, um valor distante dos dois quilos máximos que o clube havia estipulado.

A porcentagem de gordura corporal também aumentou, como é normal após o confinamento, entre 0,3 e un 0,7%, quando o limite estava em 1%.

Em relação aos testes dentro de campo, demonstraram uma perda de resultado aeróbico de 40%, da capacidade de esforços repetidos em 50% e da força e elasticidade muscular em 45%

A intenção do Barcelona é recuperar ao máximo a capacidade física dos seus jogadores antes do reinício de LaLiga. As primeiras partidas poderiam ser realizadas no dia 20 de junho.