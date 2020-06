O Barça voltará a pisar no Camp Nou este sábado

O Barcelona não joga no Camp Nou há três meses. Desde o dia 7 de março quando venceu a Real Sociedad por 1 a 0 com um gol de Messi no finalzinho. Agora chegou o momento de retomar o contato com esse gramado.

A 'Cadena SER' confirmou o que era somente um rumor, que o Barcelona treinaria neste sábado no Camp Nou. Setién convocou os seus jogadores para amanhã a primeira hora.

O plano parece reproduzir as condições do duelo contra o Leganés, programado para a próxima terça-feira 16 de junho.