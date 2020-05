O Barcelona continua com os treinamentos em grupos reduzidos

Outra sessão de treino para o Barça. O conjunto de Setién encarou outro treinamento com grupos reduzidos, assim como todos os demais clubes de LaLiga.

Os jogadores do time principal, como já fizeram na segunda e na terça, continuaram aplicando as dinâmicas dessa fase três de treinamentos, com sessões conjuntas no caso dos três goleiros e em dois turnos com grupos de dez jogadores para o restante do elenco.

Os de Quique Setién terão o primeiro dia livre da semana nessa quinta-feira e voltarão a se exercitar na sexta, em um novo treino marcado para às 9:30 horas.