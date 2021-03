O Barcelona é o grande vencedor do 'Derby de Madrid'

Atlético de Madrid e Real Madrid entraram em campo nesse domingo pela 26º rodada do Campeonato Espanhol. O derby da capital foi bem motimentado e teve um claro vencedor... o Barcelona.

Isso mesmo, você não leu errado. O empate entre 'merengues' e 'rojiblancos' caiu como uma luva para o embalado Barcelona de Koeman, que nunca esteve tão vivo na briga pelo título de LaLiga.

O jogo no Metropolitano começou eletrizante com um domínio completo dos donos da casa. E antes dos primeiros 15 minutos, o Atlético já estava em vantagem.

Aos 14', Llorente partiu em alta velocidade, deixou Nacho na saudade e tocou para Suárez dentro da área. O uruguaio bateu de três dedos na saída de Courtois e abriu o placar.

A essa altura da partida o Cholo Simeone ia dando um nó tático em Zidane. O Real Madrid estava completamente perdido no meio de campo e não conseguia segurar a bola. Carrasco ia ganhando todos os duelos contra Lucas Vázquez e Rodrygo estava completamente desaparecido.

A melhor chance do Real saiu dos pés de Casemiro, que aos 28' soltou uma bomba de fora da área para a boa defesa de Oblak em dois tempos.

Como todo clássico que se preze, não poderia faltar uma polêmica das grandes. Pois bem, já na reta final do primeiro tempo, após cobrança de escanteio a bola resvalou no braço de Felipe e tirou qualquer chance de finalização de Casemiro que estava logo atrás. O árbitro mandou o lance seguir, mas foi orientado pelo VAR a rever a jogada no monitor. Henandez Hernandez analisou a jogada e manteve a sua decisão: não foi pênalti! O que causou a revolta dos jogadores madridistas.

Na volta do intervalo, o Real adotou uma nova postura e foi para cima do Atlético e acabou dando espaços para o contra-ataque. Courtois teve que salvar os 'merengues' aos 53' quando Varane saiu jogando errado e a bola fica com Suárez, que rolou para Carrasco. O belga invadiu a área e bateu firme para uma linda defesa de Courtois! No rebote, Koke mandou direto para fora.

Zidane resolveu mexer no time e a equipe acordou com Vinicius e Valverde. Simeone, por sua vez, optou por alterações mais defensivas e chamou o Real para o seu campo de defesa.

Os de Chamartín passaram a pressionar bastante e só não marcaram antes porque o Atlético tem um baita goleiro. Oblak operou dois milagres seguidos em finalizações de Benzema. Correa errou feio, a bola ficou com Vinicius que rolou para Benzema. O francês bateu firme para uma linda defesa de Oblak, no rebote o próprio Benzema finalizou outra vez, para outro milagre de Oblak.

O gol salvador só saiu aos 87'em uma tabelinha entre os dois homens de confiança de 'Zizou'. De Benzema para Casemiro, de Casemiro para Benzema e de 'KB' para as redes.

Classificação e próximos compromissos

Com o resultado, o Atlético somou 59 pontos e continua na liderança da competição, no entanto a sua vantagem em relação ao vice-líder Barcelona é de apenas três pontos. O Real é o terceiro com 54 pontos.

Na próxima rodada, os colchoneros visitam o Getafe (15º) no Coliseum Alfonso Pérez, enquanto o Real Madrid recebe o Elche (17º).