"O Barcelona não tem capacidade econômica para contratar Neymar"

O Barça está obcecado com a contratação de Neymar. Pela segunda temporada consecutiva, ele buscará o retorno do cara que nunca deveria ter saído. Jaume Roures, presidente da Mediapro, falou dessa realidade com um discurso grosseiro.

De fato, ele se atreveu a afirmar o que muitos no entorno do Barça pensam, mas ninguém ousa dizer. "O clube não tem essa capacidade econômica. Agora é impossível", disse ele em entrevista à agência 'AFP'.

E é que o empresário catalão, embora não seja necessário ser um guru, previu um mercado de recessão que democratizará mais os números e colocará o futebol em uma situação muito menos inflada.

"Essa crise afetará o preço dos direitos de televisão de uma maneira ou de outra. Da mesma forma, centenas de milhões de euros não serão pagos por um jogador. Primeiro, porque os clubes não terão mais os meios e, depois, porque os merengues não emprestarão dinheiro para os clubes tão facilmente quanto antes.

E qual é o próximo panorama? Um que, na opinião de Roures, está mais de acordo com sua visão de mundo: "Tudo isso mudará e acho que é muito positivo em nível social. Ele não concordou em pagar 140 ou 160 milhões de euros por um jogador de futebol".