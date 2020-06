O Barcelona oferece Coutinho ao Everton por empréstimo

De acordo com o 'Daily Mail', o Barça ofereceu o empréstio de Coutinho ao Everton, em busca de uma saída para o jogador ao final da temporada.

Os 'culés' necessitam recolocar o brasileiro em outro clube, já que ele não seguirá no Bayern de Munique na próxima temporada, e estariam dispostos até mesmo a bancar o salário do meia para deixar a operação mais interessante.

É bom destacar que Coutinho prefere voltar a Premier League com destino ao Liverpool, clube onde se destacou, por isso não vê com bons olhos o Everton como uma opção.

Os 'toffees' contam a vantagem de que o agente do jogador, Kia Joorabchian, é um amigo próximo do proprietário do Everton, Farhad Moshiri.

Assim, o Everton ultrapassaria os outros clubes interessados no brasileiro como Newcastle, Tottenham, Leicester, Arsenal ou o próprio Liverpool.

De todos esse, de acordo com a 'France Football', o Newcastle é mais bem posicionado no momento para ficar com Coutinho, que continua a sua recuperação em Munique de olho na Champions.