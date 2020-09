O Barcelona planeja denunciar Leo Messi

Tudo indica que a situação de Leo Messi, no momento, não terá uma solução amistosa. O Barcelona não pretende facilitar as coisas e tentará de todas as formas uma compensação financeira com a saída do argentino.

Sendo assim, o jornalista Jordi Martí da 'Cadena SER', apontou que diante da possibilidade da FIFA liberar Leo Messi, a diretoria planeja denunciar o jogador.

Os 'culés' confiam na legislação trabalhista da Espanha, para que Messi se esqueça da cláusula liberatória e cumpra o seu contrato, já que são conscientes de que nenhum clube seria capaz de pagar os 700 milhões de euros da sua multa.

O Barça está atento aos movimentos de Messi. Tudo isso, no dia que o seu pai, Jorge Messi, se encontra em Barcelona para tentar negociar a saída do '10'.