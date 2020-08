O Barcelona poderia recuperar Dembélé... para Lisboa

O Barcelona vai para o tudo ou nada na Champions. O duelo contra o Napoli é mais uma prova de fogo para Quique Setién e seus comandados.

O treinador não poderá contar com Ousmane Dembélé, ao menos 100%, já que ele ainda se recupera de lesão. O francês treina com o grupo, mas ainda com um ritmo bem abaixo dos demais e o clube não quer correr riscos.

No entanto, de acordo com o diário 'AS', o atacante poderia estar pronto para a próxima fase da competição, caso Barcelona consiga a sua classificação.

Sem Braithwaite, não inscrito, e com as dúvidas que perseguem Luis Suárez ou Antoine Griezmann, Dembélé pode encontrar um caminho para se tornar vital para o clube.

Resta saber, primeiramente, se o Barcelona avança as quartas de final, e como Dembélé chegará para o duelo, já que não entra em campo desde 27 de novembro. Seu úlitmo duelo foi contra o Borussia Dortmund também pela UCL.