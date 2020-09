O Barcelona recusa as ofertas de Milan e Everton por Emerson

O Barça sabe muito bem o que quer de Emerson: por menos de 30 milhões ele não sai. Por isso, de acordo com o 'Mundo Deportivo', as últimas ofertas de Milan e Everton foram para a lata do lixo.

Os 'rossoneri' ofereciam 18 milhões de euros e facilitariam a ida de Lucas Paquetá ao Betis, para descontar os nove milhões de euros que o clube catalão deve indenizar os alviverdes no caso de executar a recompra do brasileiro.

Já a oferta do Everton era de um empréstimo de duas temporadas com uma opção de compra obrigatória de 20 milhões de euros ao final. Os 'toffees' pagariam dois milhões por cada ano de empréstimo.

Em linhas gerais, nenhuma das ofertas agrada a diretoria 'culé' que acredita no potencial de Emerson e conta com a sua venda para atuar no mercado.