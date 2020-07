O Bayern apresenta seu segundo uniforme para a temporada 2020-21

Chega o verão na Europa e com ele as apresentações dos novos uniformes. Agora foi a vez do Bayern de Munique, que apresentou o seu segundo uniforme para a temporada que vem.

A camisa é cinza com detalhes brancos e vermelhos, o modelo foi inspirado no utilizado pelos bávaros quando conquistaram a tríplice coroa em 2012-13.

Na parte de trás da gola, o Bayern estampa a frase "Mia san mia", uma das mais conhecidas do clube e que significa "nós somos nós".