O Bayern convence Lucas a ficar

O Bayern de Munique abriu a carteira para contratar Lucas Hernández, mas a sua primeira temporada no clube alemão não chegou a atender as expectativas.

O lateral francês pensou em deixar o campeão alemão devido a falta de minutos, já que jogou 1120 divididos em 25 partidas, sendo titular em 12 delas.

Mas o começo da temporada 20-21 vem sendo bastante positiva para ele, que já está bem perto de superar a marca de minutos que teve na temporada passada. Até aqui entrou em campo dez vezes, sendo titular em nove.

Em declarações a 'France Football', Lucas Hernández explicou que perguntou a comissão técnica qual seria o seu papel no elenco nesse curso, para assim, tomar uma decisão.

"Sempre senti a confiança do clube, seja dos treinadores, do técnico ou dos meus companheiros. Disseram que contavam comigo quando perguntei quais eram as minhas perspectivas e me tranquilizei", afirmou.

O lateral disse ainda que depois disso passou a se cobrar ainda mais. "Queria lutar a todo custo, recuperar o meu posto de titular e a confiança que o clube."