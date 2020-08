O Bayern é o novo líder do ranking da UEFA

O Bayern de Munique, que conquistou no último dia 23 o seu sexto título da Champions ao vencer o PSG em Lisboa, é o novo líder do ranking da UEFA.

O conjunto bávaro toma a liderança do Real Madrid, que liderava o ranking após as três Champions seguidas entre 2016 e 2018.

Agora, o time alemão lidera com 136,000 pontos a frente da equipe do Bernabéu (134,000), do Barcelona (128,000) e do Atlético de Madrid (127,000), que ocupam as seguintes posições.

O PSG, finalista da Champions, é o sétimo colocado com 113,000 pontos, atrás de Juventus (117.000) e Manchester City (116,000), e a frente do Sevilla (102,000), campeão da Europa League e que em setembro lutará contra o Bayern pela Supercopa da Europa.