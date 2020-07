O Bayern monitora Ben Yedder

O Mônaco não apresentou um grande rendimento nas últimas temporadas, mas existe um jogador no elenco do Principado que fez a sua parte nessa temporada.

Wissam Ben Yedder, que deixou o Sevilla por 40 milhões de euros, não perdeu o seu faro de gol e contiua sendo uma dos melhores jogadores da Ligue 1.

Foram 31 partidas disputadas, 19 gols marcados e quatro assistências apesar da irregularidade do Mônaco. E é bom lembrar que o campeonato francês não foi completado.

Diante desses números, o jornal 'Nice-Matin' aponta para um interesse do Bayern de Munique no futebol do atacante. Mesmo com Lewandowski e Müller impecáveis, o Bayern não tira o olho do mercado.