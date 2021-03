O Bayern não facilitará a saída de Flick para a seleção alemã

O futuro de Hans Flick, o homem que liderou o Bayern de Munique a conquistar seis títulos na última temporada, não está nada claro. Isso porque Joachim Löw deixará o comando da Seleção Alemã, e o comandante dos bávaros é o favorito para herdar o posto.

No entanto, o Bayern não está disposto a facilitar a saída do seu treinador. Karl-Heinz Rummenigge, diretor geral da equipe, afirmou que conta com o técnico até 2023.

"Estamos muito contentes com ele. Queremos que cumpra o seu contrato e eu já disse isso para ele", explicou em declarações a 'Welt Am Sonntag'. "Não é algo que seja provável, a continuação dele é um fato", advertiu.

Após a decisão da Federação Alemã e de Joachim Löw de dar um gás novo a 'Mannschaft', Flick se tornou um dos favoritos para ocupar o posto, principalmente depois da recusa de Klopp.

"O presidente me confirmou essa semana em um telefonema que não oferecerá o cargo a nenhum treinador com contrato vigente", concluiu Rummenigge.