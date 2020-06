O Bayern, o clube mais vencedor do século XXI

Mergulhando nos dados do 'ProFootballDB' e aguardando o início das ligas pendentes, encontramos a melhor equipe do século XXI. Não é a mais estética, mas sim a que venceu mais vezes. E esse, embora por pouca margem, é o Bayern de Munique. Claro, em questão de gols manda o Barcelona.

Se contarmos as cinco grandes ligas e as duas competições europeias (Champions e Liga Europa), a equipe da Baviera consegue uma taxa de êxito de 65,7% após 569 vitórias em 866 jogos.

Claro, o Barcelona está muito perto do Bayern. Não surpreendentemente, sua média é de 65,44%. Os catalães venceram mais jogos, um total de 623, embora sobre um total de 952, então sua média é um pouco menor.

O terceiro é o Real Madrid, com 64,87% de sucesso (615 vitórias em 948 jogos), e a Juve (62,26%) completa a cota daqueles que superam um percentual de 60%.

No 'top ten', como mostra o gráfico, as quatro equipes a seguir são inglesas, enquanto o PSG e o Olympique de Lyon fecham a conta.

O Bayern também é o líder nesta tabela se computarmos apenas os resultados nas principais ligas, sem contar a concorrência europeia. Nesse caso, a equipe agora liderada por Hans Flick tem uma média e vantagem um pouco mais altas: 68,19%, após 448 vitórias em 657 confrontos. Barça e Madrid repetem o pódio com números muito semelhantes: 66,58% e 66,35%, porque os catalães têm mais uma vitória e menos um jogo neste século. Quase clones.

A única maneira de encontrar uma liderança diferente é excluir as ligas locais do relatório. Ou seja, classificar aqueles que ganharam mais na Champions, por um lado, e nas duas competições continentais, por outro. Em ambos é o mesmo: Barcelona.

127 vitórias em 205 jogos deixam os do Camp Nou líderes (61,95%) no século XXI. O Real Madrid permanece em segundo (59,81%) e o Bayern cai para a terceira posição (58,97%). O Porto entra no 'top ten'.

O pódio é repetido adicionando a Liga Europa ao estudo, até o Barça aumenta minimamente a distância. Aqui, obviamente, observa-se a tirania de Sevilha na segunda competição europeia, ao aparecer na quarta posição (55,63%).